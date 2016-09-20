УГМК приобрела более 66 процентов акций КРК "Уралец"

Уральская горно-металлургическая компания приобрела большую часть акций культурно-развлекательного комплекса (КРК) "Уралец". Сегодня это официально подтвердили "ОГ" в пресс-службе корпорации.

- На сегодняшний день мы можем официально подтвердить: сделка по покупке акций КРК состоялась, корпорация стала владельцем 66,1 процента акций "Уральца", - рассказал корреспонденту "ОГ" официальный представитель УГМК Виктор Белимов. - В настоящее время документы находятся в стадии оформления, сделка будет завершена после всех необходимых формальностей.

Отметим, информация о том, что УГМК покупает акции КРК "Уралец", появилась в СМИ на прошлой неделе, однако официально данный факт не подтверждался. Цена сделки не разглашается.