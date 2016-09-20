УГМК приобрела более 66 процентов акций КРК "Уралец"

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19 сентября 2016 Реклама
Бизнес на продаже ТБО
ТБО расшифровывается как «Твердые Бытовые Отходы» - это картон, бумага, ПЭТ, алюминиевые банки, пленка и прочее. Для того, чтобы организовать такого рода бизнес, Вам потребуется:
15 сентября 2016
Когда дадут тепло?
В уральской столице, Берёзовском и Верхней Пышме подача тепла в дома жителей начнётся 19 сентября, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
15 сентября 2016 Реклама
Мастера животноводства: 10 лет на Урале
Руководитель ведущего свиноводческого предприятия Среднего Урала рассказал о ситуации в отечественном сельском хозяйстве
13 сентября 2016
Вчера запустили ТЭЦ «Академическая»
Председатель совета директоров ГК «Ренова» открыл новую ТЭЦ и пообещал профинансировать медицинский кластер в Академическом.
9 сентября 2016
УВЗ обеспечили заказами на ближайшие три года
В 2016 году Уралвагонзавод (УВЗ) поставит Федеральной грузовой компании 4 тысячи современных полувагонов. Всего за последующие три года планируется передать 20 тысяч вагонов. Такое соглашение входит в рамки меморандума, который подписали вчера глава УВЗ Олег Сиенко и гендиректор ФГК Алексей Тайчер на церемонии передачи 10-тысячного инновационного полувагона.
9 сентября 2016
68 тысяч за квадрат
Несмотря на большой объём предложения, цены на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге уже не снижаются.
9 сентября 2016
Агрокомплекс, который строит «Ариант», даст Серову 1200 рабочих мест
В Серовском городском округе началось строительство свиноводческого комплекса полного цикла на 250 тысяч голов. Соглашение о реализации масштабного инвестпроекта между правительством Свердловской области и Серовским заводом ферросплавов (принадлежащим собственникам холдинга «Ариант») было подписано в октябре прошлого года (см. «ОГ» от 29 октября 2015). По распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева МУГИСО предоставит предприятию в аренду 20 земельных участков общей площадью 177 гектаров.
8 сентября 2016
Почему кредитные кооперативы стали давать аграриям больше займов, чем банки?
Сельскохозяйственная кооперация, развитие которой помогло бы аграриям уйти от диктата посредников и монополистов и о полезности которой уже устали повторять экономисты, похоже, состоялась. Но пока в одной узкой сфере — кредитной. В этом году в Свердловской области сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы профинансировали весенние полевые работы в большем объёме, чем все банки.
8 сентября 2016
«Алибаба» накормит китайцев российской едой
Китайская компания интернет-коммерции Alibaba Group официально открыла на одном из своих сайтов «Павильон Россия», который предлагает для китайских потребителей российские продукты питания — натуральный джем, пшеничную муку, подсолнечное масло и другие, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».
8 сентября 2016
Объём сбережений граждан в банках УрФО увеличился на четыре процента
Екатеринбург. Объём вкладов в иностранной валюте на счетах физических лиц уменьшился в первой половине 2016 года на 12,3 процента и составил 80,3 млрд рублей.