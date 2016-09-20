Первый Уральский открытый фестиваль российского кино стартует в Екатеринбурге. Программа

С 21 по 27 сентября в Екатеринбурге и городах Свердловской области пройдёт Первый Уральский открытый фестиваль российского кино, сообщает Свердловская организация Союза кинематографистов России.

Торжественное открытие фестиваля, президентом которого стал российский режиссёр Глеб Панфилов, состоится 21 сентября в киноконцертном театре "Космос" в 18.30.

Конкурсная программа начнётся с фильма "После тебя", где продюсером и исполнителем главной роли выступил Сергей Безруков. Фестиваль состоит из нескольких программ: конкурсной (14 картин), "Короткий метр" (13 фильмов) и "Взгляд ХХI век" (9 картин).

Жюри фестиваля во главе с лауреатом премии "Оскар" Владимиром Меньшовым определит призёров в номинациях: "Гран-при", "За лучшую режиссуру", "За лучшую мужскую роль", "За лучшую женскую роль", "За лучшую операторскую работу", "За лучший дебют", "Специальный приз жюри".

Напомним, в рамках фестиваля в Екатеринбурге и городах области будут показаны 93 фильма.