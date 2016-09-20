Верховный суд признал "Аум синрикё" террористической организацией

Во вторник, 20 сентября, Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры и вынес решение о запрете деятельности международного религиозного объединения "Аум синрикё" на всей территории России. Секта признана террористической организацией.

- Суд постановил административное исковое заявление Генпрокуратуры РФ удовлетворить, признать "Аум синрикё" террористической организацией и запретить её деятельность на территории РФ, - приводит ТАСС оглашённую судьёй резолютивную часть решения.

Как сообщалось ранее, дело в отношении "Аум синрикё" было возбуждено в апреле этого года. Объединение последователей секты было создано в России не позднее 2011 года, деятельность организации связана с насилием над гражданами и причинением вреда здоровью людей. По данным Генеральной прокуратуры, от деятельности "Аум синрикё" в России пострадали 24 тысячи человек.

Отметим, псевдорелигиозное учение было создано Сёко Асахарой в Японии в конце 80-х годов ХХ века. Наиболее известной акцией секты стала газовая атака в токийском метро. Тогда погибли не менее 10 человек и ещё более 5 тысяч человек получили отравление. Решением суда сам Асахара был приговорён к смертной казни, однако приговор в исполнение не приведён в связи с тем, что не закончено расследование других уголовных дел в отношении всех членов секты. С 2000 года "Аум синрикё" действует по всему миру под названием "Алеф".