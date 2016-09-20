Управление Росимущества передало в безвозмездное пользование три храма Нижнетагильской епархии
20 сентября 2016, 16:03
Три религиозных объекта культурного наследия федерального значения XVIII века переданы в пользование Нижнетагильской епархии. О сделке сообщает Территориальное управление Росимущества в Свердловской области.
В безвозмездное пользование переданы три храма, три уникальных объекта культурного наследия федерального значения, созданных в XVIII веке:
- здание Введенского собора, 1767 г., г. Карпинск;
- здание Храма во имя святых апостолов Петра и Павла, 1767 - 1798 гг., г. Североуральск;
- здание Церкви Николая Чудотворца, 1780 - 1790 гг., с. Быньги (Невьянский городской округ Свердловской области).
Ранее эти сооружения религиозного имущества были федеральными объектами недвижимости. Передача их произведена в рамках ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".
— Храмы действующие, в них проходят богослужения. Здание Церкви Николая Чудотворца в селе Быньги находится в плачевном состоянии, его ждёт реконструкция, - сообщили корреспонденту "ОГ" в информационном отделе Нижнетагильской епархии.