Управление Росимущества передало в безвозмездное пользование три храма Нижнетагильской епархии

Три религиозных объекта культурного наследия федерального значения XVIII века переданы в пользование Нижнетагильской епархии. О сделке сообщает Территориальное управление Росимущества в Свердловской области.

В безвозмездное пользование переданы три храма, три уникальных объекта культурного наследия федерального значения, созданных в XVIII веке:

- здание Введенского собора, 1767 г., г. Карпинск;

- здание Храма во имя святых апостолов Петра и Павла, 1767 - 1798 гг., г. Североуральск;

- здание Церкви Николая Чудотворца, 1780 - 1790 гг., с. Быньги (Невьянский городской округ Свердловской области).

Ранее эти сооружения религиозного имущества были федеральными объектами недвижимости. Передача их произведена в рамках ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".