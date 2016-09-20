В России сократят 157,5 тысячи полицейских

Начиная с 1 октября в Министерстве внутренних дел РФ начнётся массовое сокращение сотрудников. Это следует из опубликованного сегодня на официальном портале правовой информации Указа президента РФ Владимира Путина.

Всего в органах внутренних дел количество полицейских после сокращений составит 756 тыс. 859 человек - это примерно на 157 тыс. 666 человек меньше, чем в настоящее время. Порядка 6 тысяч полицейских останутся в штате центрального аппарата МВД.

- Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране по обслуживанию зданий) финансируемую за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 904 тыс. 971 человек, в том числе сотрудников органов внутренних дел 756 тыс. 859 человек, федеральных гражданских служащих 17 тыс. 199 человек, работников - 130 тыс. 813 человек, - гласит текст Указа №480 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента РФ".

Новое расписание также разрешает иметь в штате министерства шесть заместителей (сейчас их восемь), в том числе - первого замминистра, статс-секретаря - заместителя министра, заместителя министра - начальника следственного департамента МВД РФ, а также начальника ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (с правами заместителя министра внутренних дел). Указ вступает в силу с 1 октября 2016 года.

Отметим, на сегодняшний день предельная штатная численность МВД составляет 1 млн 113 тыс. 172 человека, из них полицейских - 914 тыс. 525 человек, федеральных гражданских служащих - 5 тыс. 123 человека, работников - 193 тыс. 524 человека. В центральном аппарате проходит службу 8 тыс. полицейских и 719 госслужащих.