Дороги Екатеринбурга отремонтируют за 1,4 миллиарда рублей

В Екатеринбурге на ремонт 850 тыс. квадратных метров дорог из федерального и областного бюджетов, а также регионального дорожного фонда выделено 1 млрд. 410 млн. рублей, заявил в эфире программы "Открытая студия" на телеканале "41-Домашний" глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Сити-менеджер уточнил, что 650 тыс. квадратных метров дорог уже сданы в эксплуатацию, 200 тыс. квадратных метров — ещё находятся в работе.