За прошедшее лето колея исчезла с почти 300 тысяч квадратных метров свердловских автодорог

За нынешний ремонтный сезон в Свердловской области дорожники ликвидировали колейность почти на 300 тыс. кв. м региональных автодорог.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, для того, чтобы убрать колею и ямы с автомагистралей пришлось провести капитальный ремонт примерно 10 км. автодорог и сделать частичную замену асфальта на 7 км. автотрасс. Кроме того, в муниципальном образовании "Алапаевское" уже построена новая автодорога длиной 0,8 км, соединяющая деревню Кабакова с автотрассой "село Останино — деревня Путилова".

Важно то, что дорожники продолжают обновлять транспортную сеть региона. До конца 2016 года они намерены завершить строительство ещё трёх участков дорог регионального значения общей протяжённостью свыше 2 км.