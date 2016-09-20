В учениях стран ШОС "Мирная миссия" в Киргизии примут участие "медведи"

На проходящих на территории Киргизии международных антиттерористических учениях "Мирная миссия - 2016" будут задействованы российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС (по классификации НАТО - "Медведь"). Как сообщила пресс-служба Центрального военного округа, самолёты отработают обмен данными с пунктами управления, развернутыми в районах проведения учений.

- Экипажам предстоит взлететь с аэродрома Энгельс в Саратовской области, провести в воздухе около 9 часов, выполнить полетное задание и вернуться на авиабазу, - сообщил официальный представитель командования ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

Отметим, учения с силами государств - участников Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия" проводятся в этом году в четвёртый раз. Помимо принимающей стороны - Киргизии - в учениях принимают участие контингенты Казахстана, Китая, России и Таджикистана. Российские Вооруженные Силы представляют более 500 военнослужащих Центрального военного округа. Тактическая группа усилена подразделениями беспилотной авиации, разведки, спецназа, радиоэлектронной борьбы, зенитных ракетных войск, снайперами, сапёрами, огнемётчиками, связистами, военными медиками и другими специалистами.

Напомним, активная фаза учений продлится до 21 сентября. Ранее в Киригизию самолётами военно-транспортной авиации из Екатеринбурга и Новосибирска на киргизскую авиабазу Кант была переброшена необходимая военная техника.