В Екатеринбурге открылась выставка "Россия против террора!"

В Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В.Г. Белинского (Екатеринбург) открылась книжно-журнальная выставка "Россия против террора!"

Как сообщает департамент информполитики губернатора, эта экспозиция подготовлена при поддержке регионального министерства культуры. В ней представлена литература, посвящённая противодействию терроризму: от учебной до художественной. Сотрудники библитеки имени В.Г. Белинского работали над выставкой в течение года. Они постарались сделать эту подборку литературы максимально интересной для молодых читателей — аудитории, наиболее восприимчивой к любому, в том числе и негативному, идеологическому воздействию.