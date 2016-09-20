За спасение ребёнка екатеринбургский электромонтёр награждён орденом Почёта

По ходатайству губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почёта электромонтёра из Екатеринбурга Александра Продовикова. Об этом сообщил департамент информполитики губернатора.

Напомним, летом нынешнего года Александр Продовиков спас четырёхлетнюю девочку, случайно упавшую с восьмого этажа многоквартирного дома.

— Лучше бы подобные несчастные случаи вообще не происходили. Но хорошо, что Александр оказался рядом. Это по-настоящему подвиг в мирное время, когда человек, невзирая на угрожающую ему самому опасность, сделал всё для спасения ребёнка, — отметил Евгений Куйвашев.