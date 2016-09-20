За спасение ребёнка екатеринбургский электромонтёр награждён орденом Почёта

Реклама
4 минуты назад
Если нет сердца
Сегодня технологии позволяют проводить уже большое количество операций по пересадке органов. Не хватает доноров.
17 минут назад
Десять тысяч шагов нужно проходить каждый день
На несколько дней Средний Урал стал центром мировой кардиологии. Несколько тысяч кардиологов и врачей смежных специальностей из России и 25 стран собрались вчера в Международном выставочном центре ЭКСПО — в Екатеринбурге стартовал Российский национальный конгресс кардиологов.
6 часов назад
Кардиологи прошли маршем "К здоровому сердцу"
Накануне торжественного открытия Российского национального конгресса кардиологов в Екатеринбурге состоялось шествие "Марш к здоровому сердцу" - участники провели зарядку и выпустили в небо воздушные шары в виде сердец в центре города.
18 часов назад
Свердловчане впервые получили орден «Родительская слава»
В 2009 году был подписан указ Президента РФ (тогда им был Дмитрий Медведев) о награждении орденом «Родительская слава» многодетных родителей из Лесного Фёдора Ершова и Ирины Савенок.
19 сентября 2016
Кто распространил фальшивый номер «Областной газеты»?
Как раз накануне страстной, в смысле, предвыборной субботы 17 сентября в почтовых ящиках многих екатеринбуржцев появился двойник «Областной газеты».
19 сентября 2016
Армейский спурт* на Урале
С появлением Жукова на Урале изменилась и спортивная жизнь в войсках округа
16 сентября 2016
«Не хочу учиться!»
Как родителям и детям грамотно вернуться к школьным занятиям?
16 сентября 2016
Порядок в доме по японской методике
Казалось бы, наводить чистоту в доме все умеют с самого детства, никакой «велосипед» в этом деле уже не изобрести. Однако в последнее время в магазинах всё чаще встречаются книги о том, как оптимизировать уборку, а Интернет пестрит статьями на эту тему. Их авторы на полном серьёзе советуют, с какого угла дома нужно начать мыть пол, чтобы потратить меньше усилий, или какой способ вытирания пыли наименее энергозатратный.
16 сентября 2016
Игры, в которые играют семьи
Настольные игры в моём доме были всегда. Я с удовольствием играла в них в студенческие годы, потом с коллегами по работе, а теперь главные «соперники» по игре — мои же дети.
16 сентября 2016
90 процентов абитуриентов приходят в вуз с родителями
Задача родителей – подготовить ребёнка к взрослой жизни. Первый ответственный шаг после получения аттестата зрелости, как правило, – выбор профессии и учебного заведения. В последние годы этот выбор за ребёнка зачастую делают мамы и папы.