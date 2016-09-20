Пресс-конференция по проведению I Уральского фестиваля российского кино

21 сентября в 12.00 в ТАСС (проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвященная проведению Первого Уральского фестиваля российского кино.

Министр культуры Свердловской области Павел Креков, председатель жюри, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии "Оскар" Владимир Меньшов, президент фестиваля, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР Глеб Панфилов, директор фестиваля, народный артист России, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России Владимир Макеранец и программный директор фестиваля, заслуженный работник культуры Российской Федерации Валерий Кичин расскажут о конкурсных и внеконкурсных программах фестиваля, о принимающих площадках и городах, основных тенденциях современного кинематографа.

В рамках фестиваля мероприятие посетят Сергей Безруков, Сергей Соловьев, Инна Чурикова и другие режиссеры, сценаристы, продюсеры актеры российского кино.