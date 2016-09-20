Пресс-конференция об особенностях уплаты имущественных налогов в 2016 году

20 сентября 2016, 18:14

21 сентября в 11.00 в ТАСС (проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвященная  особенностям кампании по уплате жителями Свердловской области имущественных налогов в 2016 году.

Заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Ольга Голендухина, начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева расскажут о сроке и порядке уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц, о сроках направления единых налоговых уведомлений, сообщат о видах объектов недвижимости, на которые распространяются льготы для физических лиц, а также о налоговых льготах и документах, необходимых для их получения. Кроме того, участники пресс-конференции поделятся статистической информацией по начислению имущественных налогов гражданам.

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