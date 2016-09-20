В Екатеринбургской гордуме состоится заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности

21 сентября, в 14:00 часов в зале 459 Екатеринбургской городской Думы (направо по коридору от кабинета Главы города) состоится заседание комиссии ЕГД по безопасности жизнедеятельности населения. В повестке работы комиссии четыре вопроса:

Об итогах весеннего призыва граждан на военную службу в 2016 году и задачах по подготовке и проведению осеннего призыва депутатам расскажет начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Свердловской области Вадим Денисов

С докладом о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в Екатеринбурге в летний период 2016 года выступит начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Екатеринбургу Вячеслав Горев

Депутаты рассмотрят вопрос установления границ территорий, на которых могут быть созданы народные дружины в Екатеринбурге и проект федерального закона "Об основах организации и деятельности муниципальной милиции".

В работе депутатской комиссии примет участие Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он намерен рассказать депутатам о своем отношении к проекту федерального закона о муниципальной милиции. Ройзман называет его "сырым" и обращает внимание коллег на отсутствие в проекте закона четких механизмов финансирования деятельности милиции. Кроме того, описание прав и обязанностей муниципальных правоохранителей в проекте закона сводят их деятельность к функциям добровольных народных дружин или квартальных. Глава города намерен представить коллегам информацию о предполагаемых затратах на функционирование муниципальной милиции и обсудить с ними цели возможного создания этой структуры.