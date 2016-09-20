Сборная России уступила швейцаркам на Кубке Ельцина

Женская сборная клубов России уступила во втором матче Кубка Ельцина своим принципиальным соперницам из Швейцарии.

Равная борьба была лишь в первой партии. Россиянки довольно хорошо начали матч и ушли в отрыв, однако от существенного преимущества к середине партии ничего не осталось. Концовка сета осталась за швейцарками - 25:19.

Во второй и третьей партиях швейцарки уже не давали россиянкам шансов на борьбу, и даже частые тайм-ауты Николая Карполя не помогали, как и не помогало присутствие на трибунах Наины Ельциной.

Как итог - 25:18, 25:12 и 3:0 по партиям в пользу представительниц Швейцарии.

Напомним, что Кубок Ельцина завершится завтра двумя матчами. Сборная России сыграет с краснодарским "Динамо", а швейцарки встретятся со сборной Турции.