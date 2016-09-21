Обзор криминальной хроники среды, 21 сентября

21 сентября 2016, 18:37

Первоуральский лжеминёр приговорён к реальному лишению свободы. Первоуральский городской суд вынес приговор Сергею Замураеву, он осужден судом к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 27 мая 2016 года, Замураев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по номеру телефона "112" и, представившись чужой фамилией, из хулиганских побуждений сообщил оперативному сотруднику единой дежурной диспетчерской службы Первоуральска о заложенном взрывном устройстве в ряде квартир дома № 5 "б" по проспекту Ильича в Первоуральске.

Директор каменской автошколы осуждён за долг по зарплате бывшим сотрудникам. Мировой судья Синарского судебного района Каменска-Уральского приговорил директора автоцентра "Премиум-драйв" Сергея Баканова к штрафу в 100 тысяч рублей за злостное неисполнение решения суда. С сентября 2015 года по март 2016 года Баканов умышленно злостно не исполнял решение Синарского районного суда Каменска-Уральского о взыскании с ООО "Автомобильный учебный центр "Премиум-драйв", директором которого он является, задолженности по заработной плате на общую сумму свыше 162 тыс. рублей в пользу бывших работников автошколы.

Бывший начальник оперчасти исправительной колонии №52 осуждён за продажу сотовых телефонов. Как сообщили в СКР, мужчина организовал на территории колонии, расположенной в посёлке Восточный Камышловского района, продажу осуждённым изъятых у них же сотовых телефонов. За превышение должностных полномочий и получение взятки за незаконные действия бывший сотрудник заплатит 600 тысяч рублей штрафа и три  года не сможет занимать должности на государственной службе.

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