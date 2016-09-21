Савёловский суд Москвы в очередной раз попытается рассмотреть дело "Агаты Кристи"

В Савёловском суде Москвы в среду, 21 сентября, в очередной раз попытаются рассмотреть исковое заявление Глеба Самойлова к его старшему брату Вадиму. Заседание суда назначено на 10:00 московского времени. Это уже третья попытка рассмотреть иск - первые откладывались по различным причинам. Дело ведёт судья Олеся Королёва.

Напомним, экс-вокалист легендарной рок-группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов через суд требует запретить своему брату Вадиму Самойлову, также сооснователю музыкального коллектива, исполнять песни, написанные совместно и ранее исполнявшиеся группой. Кроме того, Вадим должен вернуть Глебу часть гонораров за отыгранные "ностальгические " концерты.

По мнению истца, после распада рок-группы в 2010 году между братьями Самойловыми была заключена негласная договорённость, что они не будут по отдельности исполнять песни, написанные в период существования "Агаты Кристи". Точно такая же договорённость существовала и в отношении самого названия - "Агата Кристи": его также нельзя было использовать.

Как считает Глеб Самойлов, его брат нарушил данную договорённость и продолжает зарабатывать деньги "ностальгическими" турне уже не существующей группы.

Отметим, рок-группа "Агата Кристи" была основана Вадимом Самойловым в Свердловске в 1988 году. Братья Самойловы и клавишник Александр Козлов являются авторами практически всех известных песен музыкального коллектива. После окончательного распада "Агаты Кристи" Глеб Самойлов создал группу "Глеб Самойлоff & The Matrixx" (ныне - "The Matrixx"). Вадим Самойлов после разрыва с братом, кроме выступлений на сцене, активно занимается продюсированием и общественно-политической деятельностью.