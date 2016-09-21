Пресс-конференция по вопросам проведения ХХ Менделеевского съезда

22 сентября в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20А) состоится пресс-конференция, посвященная проведению ХХ Менделеевского съезда, который пройдёт в Екатеринбурге 26-30 сентября. Съезд поднимет вопросы общей и прикладной химии, на него приедут ученые – лидеры химической науки из более, чем 30 стран.

В пресс-конференции участвуют: вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН, академик РАН Валерий Чарушин, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, ректор УрФУ Виктор Кокшаров.