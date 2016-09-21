АИЖК снизило переменную ставку по ипотеке до 8,55%

Агентство ипотечного жилищного кредитования с 1 октября снижает переменную ставку до 8,55% годовых, сообщили "ОГ" в АИЖК.

Это уже второе снижение ставки с момента запуска новой опции по ипотечным кредитам АИЖК. Опция "Переменная ставка" доступна по ипотечным кредитам АИЖК на покупку строящегося и готового жилья, а также на погашение ранее выданного кредита в любом банке.

— Снижение ставки автоматически приводит к сокращению срока кредитования. Так, например, по кредиту в размере 2 млн. рублей на 20 лет снижение ставки с первоначальных 14,41% до текущих 8,55% фактический срок погашения снизился до 12,4 лет, — уточняют в АИЖК.

Отметим, переменная ставка в первом квартале составляла 13,2%, во втором – 14,41%, в третьем квартале – 10,16%.