На предвыборную гонку политические партии получили почти 2,5 млрд рублей пожертвований

В период избирательной кампании 2016 года фонды политических партий получили пожертвования от физических и юридических лиц на общую сумму 2 млрд 405 млн 521 тысячу рублей. Сведения о поступлении средств в избирательные фонды политических партий и расходовании этих средств публикует Центризбирком в "Российской газете".

Напомним, по итогам голосования 18 сентября места в Государственной думе РФ распределились следующим образом: 343 мандата (76,22%) получила "Единая Россия", 42 мандата (9,34%) - КПРФ, 39 мандатов (8,67%) - ЛДПР, 23 мандата (5,11%) достались партии "Справедливая Россия", по одному мандату обрели партии "Родина" и "Гражданская платформа".

В избирательный фонд "Единой России" всего поступило 539 001 000 рублей, из них 289,0 млн рублей составили 12 пожертвований от юридических лиц. В числе благотворителей - Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, который перевёл на счета партии 24,5 млн рублей. На кампанию партия потратила

439 357 425,19 рубля, в том числе 436 457 452,26 рубля составили расходы на выпуск и распространение печатных материалов, организацию вещания через СМИ и агитацию через редакции периодических печатных изданий.

В фонд Коммунистической партии РФ поступило 175 500 000 рублей, и было израсходовано 175 257 301,60 рубля, в том числе 144 672 821,95 рубля - на агитацию в СМИ и проведение публичных предвыборных мероприятий.

Фонд политической партии "Либерально-демократическая партия России" пополнился на 663 115 000 рублей, из них

281 115 000 рублей - это пожертвования от 27 юридических лиц. Среди них, например, екатеринбургские ООО "УТСК" (24,5 млн рублей) и ООО "УЭТЗ" (24,5 млн рублей). На предвыборную кампанию партия потратила 648 634 289,34 рубля, в том числе 629 534 316,07 рубля - на СМИ и оплату других работ или услуг.

На счета "Справедливой России" поступило 420 743 038 рублей, из которых более 143 млн рублей пожертвовали девять юридических лиц. На кампанию было израсходовано 347 720 425,19 рубля, в том числе более 343 млн рублей - на выпуск и распространение агитматериалов через СМИ.

Фонд Всероссийской политической партии "Родина" в период кампании пополнился на 10 908 630 рублей, из них 3 545 990 рублей составили 12 пожертвований от граждан. Партия освоила 6 766 945,31 рубля.

В избирательный фонд политической партии "Гражданская платформа" поступило 13 930 000 рублей. Израсходовано 13 031 610,53 рубля.

Отметим, в предвыборной гонке участвовали 18 партий. Например, в избирательный фонд политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" меценаты пожертвовали 419 768 000 рублей, однако это не помогло партии преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в Госдуму РФ.