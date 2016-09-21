Екатеринбург обошёл Москву и Санкт-Петербург по обеспеченности жителей торговыми площадями

С начала 2016 года в Екатеринбурге открылся один торговый центр и ожидается открытие ещё трёх. Об этом председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышёва рассказала, выступая перед депутатами городской думы. По словам чиновника, Екатеринбург - первый среди российских городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями. Он обогнал Санкт-Петербург, Москву и Новосибирск, уступив лишь европейским Парижу, Праге, Стокгольму.

Уже сейчас общегородской показатель торговых площадей на 1 000 жителей составляет 1 тыс. 399 кв. м, из них 627 приходятся на торговые центры. В настоящее время общий объём площадей торговых центров (ТЦ) и торговых комплексов (ТК) составляет 58% от объёма торговых площадей в Екатеринбурге в целом. Так, если в торговых центрах арендаторам предоставлено 6 876 объектов, то уличных магазинов и других объектов стационарной торговли всего 5 814.