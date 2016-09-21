Екатеринбург обошёл Москву и Санкт-Петербург по обеспеченности жителей торговыми площадями
21 сентября 2016, 11:01
С начала 2016 года в Екатеринбурге открылся один торговый центр и ожидается открытие ещё трёх. Об этом председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышёва рассказала, выступая перед депутатами городской думы. По словам чиновника, Екатеринбург - первый среди российских городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями. Он обогнал Санкт-Петербург, Москву и Новосибирск, уступив лишь европейским Парижу, Праге, Стокгольму.
Уже сейчас общегородской показатель торговых площадей на 1 000 жителей составляет 1 тыс. 399 кв. м, из них 627 приходятся на торговые центры. В настоящее время общий объём площадей торговых центров (ТЦ) и торговых комплексов (ТК) составляет 58% от объёма торговых площадей в Екатеринбурге в целом. Так, если в торговых центрах арендаторам предоставлено 6 876 объектов, то уличных магазинов и других объектов стационарной торговли всего 5 814.
- С учётом сложившейся в стране ситуации концепция торговых центров и комплексов видоизменяется, - отметила Елена Чернышёва. - Сегодня потребительский трафик снижен, потому крупным торговым объектам необходимо искать новые способы повысить потребительский спрос. Смена концепции, увеличение числа точек общественного питания, использование медиатехнологий помогают торговым предприятиям привлечь людей на свои площадки. Якорем становятся мероприятия на территории ТЦ и ТК. Выставки, шоу, мастер-классы, концерты, спектакли, спортивные соревнования напрямую не связаны с торговлей, но интересны людям.