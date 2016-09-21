СНИЛС станет необходим россиянам для получения кредита

Со следующего года взять кредит в банке только по паспорту будет невозможно. С 1 января в силу вступит новая норма закона "О кредитных историях", обязывающая россиян предъявлять СНИЛС для получения денежных средств, пишет "Коммерсант".

Банки смогут запрашивать данные у бюро кредитных историй только при наличии СНИЛСа, выдавать денежные средства без проверки истории граждан участники рынка не хотят.

Полной базой страховых номеров индивидуального лицевого счёта россиян располагает исключительно Пенсионный фонд России, который предоставляет эти данные только при обращении самих граждан.

Добавим, россияне также могут получить данные о СНИЛСе в личном кабинете на едином портале госуслуг и переслать их банкам. Однако, чтобы использовать подобную схему, все места приёма кредитных заявок необходимо оснастить компьютерными зонами для клиентов.