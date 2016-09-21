США обвинили российских военных в расстреле гуманитарного конвоя в сирийском Алеппо

21 сентября 2016, 11:46

Гуманитарный конвой "Красного креста", уничтоженный в минувший понедельник, 19 сентября, в районе Алеппо, был атакован с воздуха самолётами ВКС РФ. Об этом сегодня сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей американской администрации. Якобы по данным американской разведки в районе гибели конвоя были замечены два российских фронтовых бомбардировщика Су-24.

Напомним, российское оборонное ведомство ранее отвергло свою причастность к инциденту с гуманитарным конвоем: по словам официального представителя минобороны РФ Игоря Конашенкова, маршрут колонны был известен боевикам запрещённой в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра", которая проводила наступление в указанном районе.

Отметим, расстрел конвоя произошёл на следующий день после того, как самолёты коалиции, возглавляемой США, нанесли удар по позициям правительственных войск Сирийской Арабской Республики в районе Дэйр-эз-Зор. Тогда в результате налёта погибли более 60 сирийских военных и ещё более 100 получили ранения. Налётом союзников попытались воспользоваться боевики, однако их наступление было остановлено. 

Оба инцидента ставят под сомнение дальнейшее сотрудничество России и США в вопросе мирного урегулирования внутрисирийского вооружённого конфликта, продолжающегося больше пяти лет. Чтобы согласовать взаимодействие в Сирии и отмежевать отряды террористов от вооружённой оппозиции, готовой к конструктивному диалогу и политическому решению вопросов, главы внешнеполитических ведомств вели переговоры последние полгода. Итогом стал пакет соглашений о совместных действиях, подписанный в Женеве 9 сентября. С понедельника, 12 сентября, в Сирии выл объявлен режим прекращения боевых действий, однако в течение последующей недели боевики нарушили его более 400 раз. В итоге Дамаск заявил, что не желает придерживаться РПБД в одностороннем порядке.

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