Евгений Куйвашев поручил поощрить уральских призёров российского аналога паралимпиады

21 сентября 2016, 12:01

Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству Свердловской области установить суммы поощрений уральским паралимпийцам, которые выступили успешно на открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает департамент информполитики главы региона. 

Напомним, российская паралимпийская сборная в полном составе была дисквалифицирована с Паралимпиады в Бразилии. Для них 8 и 9 сентября были организованы специальные соревнования в России на спортивной базе Новогорска в Московской области.

В паралимпийскую сборную России были включены 19 уральских спортсменов: в полном составе мужская команда сидячих волейболистов, пятеро легкоатлетов, стрелок из лука и пловец. По итогам Всероссийских спортивных соревнований свердловчане завоевали 6 золотых, 4 серебряных и одну бронзовую медаль в легкой атлетике, плавании и стрельбе.

Подготовкой спортсменов с ограниченными возможностями на Среднем Урале занимается центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки сборных команд Свердловской области "Родник". Здесь тренируются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата в 21 дисциплине, по спорту глухих в 18 дисциплинах, по спорту слепых – в 17 и спорту лиц с интеллектуальными нарушениями по двум дисциплинам.

Членами сборных команд России числятся 107 спортсменов Свердловской области. По итогам 2015 года спортсмены Центра Паралимпийской подготовки завоевали 460 медалей различного достоинства, завоевав на всероссийских и международных соревнованиях 153 золотых, 160 серебряных и 147 бронзовых медалей.

По итогам 2015 года за достижение высоких спортивных результатов 48 спортсменам и тренерам были выделены стипендии губернатора Свердловской области в сумме более чем два миллиона рублей. Премии главы региона выплачиваются спортсменам по итогам Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. В 2015 году для перевозки спортсменов инвалидов учреждению от Фонда губернаторских программ был передан автобус марки Ford Tourneo Custom стоимостью 2,5 миллиона рублей. В 2016 году на поддержку спортивной подготовки в "Роднике" запланировано финансирование в размере 35 миллионов рублей.

Отметим, что министерство спорта совместно с министерством финансов России готовят документы о денежном вознаграждении из федерального бюджета спортсменам, тренерам и специалистам сборной команды паралимпийцев.

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