Евгений Куйвашев поручил поощрить уральских призёров российского аналога паралимпиады

Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству Свердловской области установить суммы поощрений уральским паралимпийцам, которые выступили успешно на открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает департамент информполитики главы региона.

Напомним, российская паралимпийская сборная в полном составе была дисквалифицирована с Паралимпиады в Бразилии. Для них 8 и 9 сентября были организованы специальные соревнования в России на спортивной базе Новогорска в Московской области.

В паралимпийскую сборную России были включены 19 уральских спортсменов: в полном составе мужская команда сидячих волейболистов, пятеро легкоатлетов, стрелок из лука и пловец. По итогам Всероссийских спортивных соревнований свердловчане завоевали 6 золотых, 4 серебряных и одну бронзовую медаль в легкой атлетике, плавании и стрельбе.

Подготовкой спортсменов с ограниченными возможностями на Среднем Урале занимается центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки сборных команд Свердловской области "Родник". Здесь тренируются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата в 21 дисциплине, по спорту глухих в 18 дисциплинах, по спорту слепых – в 17 и спорту лиц с интеллектуальными нарушениями по двум дисциплинам.

Членами сборных команд России числятся 107 спортсменов Свердловской области. По итогам 2015 года спортсмены Центра Паралимпийской подготовки завоевали 460 медалей различного достоинства, завоевав на всероссийских и международных соревнованиях 153 золотых, 160 серебряных и 147 бронзовых медалей.

По итогам 2015 года за достижение высоких спортивных результатов 48 спортсменам и тренерам были выделены стипендии губернатора Свердловской области в сумме более чем два миллиона рублей. Премии главы региона выплачиваются спортсменам по итогам Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. В 2015 году для перевозки спортсменов инвалидов учреждению от Фонда губернаторских программ был передан автобус марки Ford Tourneo Custom стоимостью 2,5 миллиона рублей. В 2016 году на поддержку спортивной подготовки в "Роднике" запланировано финансирование в размере 35 миллионов рублей.

Отметим, что министерство спорта совместно с министерством финансов России готовят документы о денежном вознаграждении из федерального бюджета спортсменам, тренерам и специалистам сборной команды паралимпийцев.