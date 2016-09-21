На Среднем Урале 337 многодетных семей улучшили жилищные условия за счёт государства

21 сентября 2016, 12:08

С начала 2016 года социальные выплаты для улучшения жилищных условий в Фонде жилищного строительства Свердловской области получили 337 многодетных семей, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области. 

Благодаря господдержке граждане смогли приобрести благоустроенные квартиры на первичном рынке, принять участие в долевом строительстве, а также начать строительство или реконструкцию индивидуального жилья. В текущем году из региональной казны на эти цели направлено около 500 миллионов рублей. До конца года ещё 20 семей получат соцвыплаты на улучшение жилищных условий.

Напомним, внеочередное получение социальной выплаты имеют семьи, в которой одновременно родилась тройня. В 2016 году господдержку получили родители восьми троен из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Невьянска и Среднеуральска.

Размер социальной выплаты зависит от количества членов семьи и стоимости одного квадратного метра в каждом конкретном муниципалитете. Семья с тремя детьми получает социальную выплату в размере 30% от расчётной стоимости жилого помещения, семьи с четырьмя детьми – 40%, с пятью и более детьми – 50%. Мероприятия по социальной поддержке многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и вставших на учёт до 1 января 2014 года, осуществляются с 2011 года в рамках программы "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года".

Отметим, поддержка многодетных семей Свердловской области - одно из приоритетных направлений социальной политики и находится на личном контроле губернатора Евгения Куйвашева. За весь период действия программы свои жилищные условия улучшили уже более трёх тысяч многодетных семей.

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