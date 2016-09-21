Лучший воспитатель Среднего Урала живёт в Новоуральске

Победителем регионального этапа VII Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России-2016" стала воспитатель новоуральского детского сада "Страна чудес", учитель-логопед Светлана Масалкина. Она отправится на финал конкурса, который пройдет с 9 по 14 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает департамент информационной политики главы региона.

Второе место завоевала педагог детского сада № 2 Татьяна Мартынова из ГО Сухой Лог, третье место — воспитатель екатеринбургского детского сада № 16 Юлия Сурганова. Трое победителейполучили денежные премии, размер которых составляет 400, 200 и 100 тыс. рублей за первое, второе и третье места соответственно.

За право носить почётное звание "Воспитатель года" боролись 117 педагогов из 29 муниципальных образований Свердловской области. Профессионализм и мастерство педагогов экспертное жюри оценивало по множеству критериев, учитывали уровень установки контакта с детьми (педагоги их видели впервые) и использование в образовании современных методов.