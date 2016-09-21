В Екатеринбурге внепланово проверяют пищеблоки всех образовательных учреждений

В администрация Екатеринбурга проводит внеочередную проверку пищеблоков всех детских образовательных учреждений города. В комиссии - представители управления образования, управления здравоохранения, комитета по потребительскому рынку. По информации регионального управления Роспотребнадзора, проверки входят в число мероприятий по предупреждению групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями в школах.

Кроме того, Роспотребнадзора в настоящее время также внепланово проверяет ЕМУП "Столовая № 41": предприятие обслуживает 16 школ Железнодорожного района и 9 школ Октябрьского района.

К настоящему времени дополнительное обследование на наличие рота- и норовирусов прошли 420 сотрудников пищеблоков школ. У 19 работников питания были обнаружены положительные пробы. Носители инфекции отстранены от работы.

- Чаще всего проверяющие сталкиваются с несоблюдением санэпидрежима поварами и накрывальщицами: сотрудники пренебрегают средствами личной гигиены, - сообщила официальный представитель управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. - Кроме того, не должным образом организовано соблюдение личной гигиены и у школьников: дети далеко не всегда моют руки перед обедом.

Поскольку организовать быстрое и качественное мытье рук перед входом в столовую технически практически невозможно, санитарные врачи настаивают на применении в образовательных учреждениях современных средств дезинфекции рук: специальных салфеток, спреев, гелей, не требующих смывания.

Напомним, с началом учебного года в образовательных учреждениях были отмечены несколько случаев массовых заболеваний и отравлений. Так, случаи заболеваний были отмечены в школах №87 и 184, а также в Уральском юридическом институте МВД РФ.