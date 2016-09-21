В Екатеринбурге откроется Фестиваль современной еврейской культуры

21 сентября 2016, 13:00

22 сентября в 19:00 в "Ельцин Центре" (улица Бориса Ельцина, 3). откроется Фестиваль современной еврейской культуры. Мероприятие проводится по инициативе Екатеринбургского еврейского культурного центра "Менора" и, как отмечают организаторы является для региона уникальным социально-культурным проектом, который представит современное еврейское искусство в инструментальном, вокальном, танцевальном жанрах; истории кино, фотографии, литературе.

Идея фестиваля – познакомить жителей Екатеринбурга с еврейской культурой XXI века, с тем, чем живет сегодня еврейский мир и расширить наши представления о традициях, которые сохранили свой исконный смысл, но и приобрели современное звучание. В программу фестиваля включены выступления артистов и лекторов из Израиля, Москвы и Екатеринбурга, а также выставочные проекты.

В дни фестиваля будут организованы лекции о культуре, искусстве и ментальности. Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы по современным танцевальным практикам, по семейному чтению, кулинарии. Кроме того, запланирована большая музыкальная программа: на площадке джаз-клуба EverJazz пройдут концерты современной джазовой еврейской музыки. Слушатели Екатеринбурга впервые услышат мастера импровизации, ведущего израильского музыканта  Вячеслава  Ганелина; интерпретации джазовых композиторов от Erez Bar Noy (саксофон) Израиль и Ask Trio; выступление дуэта самобытных музыкантов из Израиля "Кляйзз-Джяйзз", а также этно-джаз, навеянный образами и народной музыкой Израиля в исполнении российских музыкантов "David Orchestra".

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