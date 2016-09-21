В 46 муниципалитетах Свердловской области стартовал отопительный сезон

21 сентября 2016, 13:19

Полная подача тепла обеспечена в 46 муниципалитетах Свердловской области, об этом сообщает департамент информационной политики главы региона.

По состоянию на 20 сентября, теплоснабжением на Среднем Урале обеспечено 47 процентов жилфонда и 77,5 процентов объектов социальной сферы. Отапливается 39,6 млн. кв. м жилья и 4631 учреждение соцкультбыта – 849 школ (80%), 1195 детских дошкольных учреждений (71%), 870 учреждений здравоохранения (79%), 1054 учреждений культуры (87%), 129 интернатов (81%) и 534 прочих учреждений социальной сферы (70%).

Потребители получили тепло в Махнёво, Пышме, Тугулыме, Туринске, Баженовском, Байкаловском, Краснополянском сельских поселениях, Байкаловском муниципальном районе, Восточном, Калиновском, Ницинском, Слободо-Туринском, Сладковском, Усть-Ницинском сельских поселенияхп, Слободо-Туринском районе, Кузнецовском, Таборинском, Унже-Павинском сельских поселениях, Таборинском районе, Верх-Нейвинске, Верхней Салде, Верхней Туре, ЗАТО Свободный, Артинском, Ачитском, Бисертском городских округах, Красноуфимске и Красноуфимском районе, Староуткинске, Атиге, поселке Верхние Серги, Кленовском сельском поселении, Волчанске, Гаринском, Ивдельском городских округах, в Карпинске, Нижнетуринском, Новолялинском, Сосьвинском и Арамильском городских округах, Качканаре, Пелыме, Североуральске, Верхнем Дуброво, городском округе Рефтинский и Верхнем Тагиле.

Более 80% жилфонда подключено в 27 территориях (Артемовский и Режевской городские округа, Ревда, Сухой Лог и другие). Запуск тепла на уровне от 50 до 80 % зафиксирован в 7 территориях – Ирбите, Тавде, Невьянске, Полевском, Среднеуральске, Красноуральске и Каменске-Уральском.

Почти при полном подключении объектов социального назначения, теплоснабжение жилфонда ниже 50% сохраняется в 13 территориях области, включая Первоуральск, Дегтярск, Верхнюю Пышму, Березовский городской округ.

В Екатеринбурге теплом обеспечено 3% жилфонда и 5% объектов соцкультбыта. Включение отопления в городе будет завершено 30 сентября. В соответствии с графиком, к концу дня 21 сентября тепло должно поступить в юго-западную часть Ленинского района, микрорайон Ботанический, район Синие Камни, центральную часть Октябрьского района и ЖБИ. С 22 по 24 сентября тепло появится в Верх-Исетском районе, части Ленинского района и Уралмаша. На третьем этапе – с 25 по 27 сентября – к теплу будут подключены центральная часть Ленинского района, Сортировка, центр Железнодорожного и Верх-Исетского районов, а также Эльмаш и часть Уралмаша. С 28 до 30 сентября теплоснабжение придёт в Пионерский посёлок, центр Кировского района.

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