В 46 муниципалитетах Свердловской области стартовал отопительный сезон

Полная подача тепла обеспечена в 46 муниципалитетах Свердловской области, об этом сообщает департамент информационной политики главы региона.

По состоянию на 20 сентября, теплоснабжением на Среднем Урале обеспечено 47 процентов жилфонда и 77,5 процентов объектов социальной сферы. Отапливается 39,6 млн. кв. м жилья и 4631 учреждение соцкультбыта – 849 школ (80%), 1195 детских дошкольных учреждений (71%), 870 учреждений здравоохранения (79%), 1054 учреждений культуры (87%), 129 интернатов (81%) и 534 прочих учреждений социальной сферы (70%).

Потребители получили тепло в Махнёво, Пышме, Тугулыме, Туринске, Баженовском, Байкаловском, Краснополянском сельских поселениях, Байкаловском муниципальном районе, Восточном, Калиновском, Ницинском, Слободо-Туринском, Сладковском, Усть-Ницинском сельских поселенияхп, Слободо-Туринском районе, Кузнецовском, Таборинском, Унже-Павинском сельских поселениях, Таборинском районе, Верх-Нейвинске, Верхней Салде, Верхней Туре, ЗАТО Свободный, Артинском, Ачитском, Бисертском городских округах, Красноуфимске и Красноуфимском районе, Староуткинске, Атиге, поселке Верхние Серги, Кленовском сельском поселении, Волчанске, Гаринском, Ивдельском городских округах, в Карпинске, Нижнетуринском, Новолялинском, Сосьвинском и Арамильском городских округах, Качканаре, Пелыме, Североуральске, Верхнем Дуброво, городском округе Рефтинский и Верхнем Тагиле.

Более 80% жилфонда подключено в 27 территориях (Артемовский и Режевской городские округа, Ревда, Сухой Лог и другие). Запуск тепла на уровне от 50 до 80 % зафиксирован в 7 территориях – Ирбите, Тавде, Невьянске, Полевском, Среднеуральске, Красноуральске и Каменске-Уральском.

Почти при полном подключении объектов социального назначения, теплоснабжение жилфонда ниже 50% сохраняется в 13 территориях области, включая Первоуральск, Дегтярск, Верхнюю Пышму, Березовский городской округ.