В Екатеринбурге пройдёт Ярмарка возможностей Израиля

25 сентября в 12:00 в Центре культуры "Урал" (улица Студенческая, 3) пройдут Ярмарка возможностей Израиля (павильоны городов и проектов), а также презентации еврейских организаций города (павильоны и стенды).

Гостей ждет открытый мастер-класс "хофши" – это час танцевальной практики, подходящей для любого возраста и уровня подготовки. Название означает освобождение от ограничений, которые мы несем на себе, несмотря на изменения окружающего мира. Курс нацелен на раскрепощение, получение удовольствия от танца.

Кроме того, посетители смогут услышать лекцию культуролога, преподавателя истории кино в РГГУ, сотрудника Музея Истории евреев в России Светланы Пахомовой на тему "Много ли еврейского в израильском кино?", а также познакомиться с особенностями израильской кухни.

Мероприятие проводится в рамках Фестиваля современной еврейской культуры.