В Екатеринбурге стартует Первый образовательный паллиативный медицинский форум

22 сентября. 10:00. В Уральском государственном медицинском университете (ул.Ключевская,17) с участием министра здравоохранения Игоря Трофимова и главного специалиста по паллиативной помощи Минздрава РФ Дианы Невзоровой состоится открытие Первого образовательного паллиативного медицинского форума.

На форуме обсудят вопросы: развития паллиативной помощи в России и в Свердловской области; современной концепции терапии хронического болевого синдрома; ключевых принципов и технологий нутритивной поддержки в паллиативной медицине; навыков общения при оказании паллиативной помощи. Подход к пресс запланирован в 9:45.