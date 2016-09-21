В Екатеринбурге стартует Первый образовательный паллиативный медицинский форум

21 сентября 2016, 13:18

22 сентября. 10:00. В Уральском государственном медицинском университете (ул.Ключевская,17) с участием министра здравоохранения Игоря Трофимова и главного специалиста по паллиативной помощи Минздрава РФ Дианы Невзоровой состоится открытие Первого образовательного паллиативного медицинского форума.

На форуме обсудят вопросы: развития паллиативной помощи в России и в Свердловской области; современной концепции терапии хронического болевого синдрома; ключевых принципов и технологий нутритивной поддержки в паллиативной медицине; навыков общения при оказании паллиативной помощи. Подход к пресс запланирован в 9:45.

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