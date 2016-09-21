На площадке EverJazz пройдут мероприятия в рамках Фестиваля еврейской культуры
21 сентября 2016, 13:16
24 сентября в 14:00 также на площадке джаз-клуба EverJazz (улица Тургенева, 22) состоится лекция на тему "Современный Израиль. Культура и общество. Ментальность и национальный характер";
В 16:00 тема для обсуждения будет звучать, как "Израиль в исполнительском искусстве XX и XXI веков";
В рамках музыкальной программы с 19:400 начнутся выступления Вячеслава Ганелина и "David Orchestra".
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