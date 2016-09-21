ВЦИОМ: россияне больше всего опасаются международных конфликтов
21 сентября 2016, 14:05
Международные конфликты второй месяц лидируют в рейтинге страхов россиян. Военных действий между странами опасаются 63% граждан, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Эксперты опросили 1600 человек с 27 по 28 августа 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Специалистов интересовал вопрос: каких проблем в своей жизни россияне опасаются больше всего.
Возможное возникновение военных конфликтов между странами беспокоит 63% граждан, причём 22% из них полностью уверены, что это произойдёт. Следующей проблемой в рейтинге страхов россиян стало обесценивание сбережений, повышения цен на товары опасаются 57% респондентов. Третье место в рейтинге страхов — 42%, занимает угроза стихийного бедствия.
Менее всего, на фоне других проблем, респондентов беспокоят конфликты в семье. За возникновение этой проблемы опасаются лишь 13%.
- Страхи, связанные с напряженной международной ситуацией, сохранялись на высоком уровне в течение всего лета. Эти опасения подстегивали околоолимпийские скандалы, сирийская проблема, теракты в Европе и попытка переворота в Турции. В то же время интенсивно снижались опасения по поводу дороговизны, дефицита и обесценивания сбережений: тревожный информационный фон по поводу экономического кризиса не соответствовал тому, что граждане наблюдали на ценниках и прилавках магазинов, - прокомментировал опрос руководитель Управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов.