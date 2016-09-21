Бесплатные земельные участки в Свердловской области получат более 900 многодетных семей

21 сентября 2016, 14:17

МУГИСО подготовило более 900 земельных участков для передачи их многодетным семьям. Завершены комплексы мероприятий по разработке проектов планировок, проведены кадастровые работы и осуществлён кадастровый учёт, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Земельные участки сформированы в Первоуральске, Каменском ГО, Ачите, Верхнем Тагиле, Екатеринбурге и полностью готовы для предоставления многодетным семьям. Сейчас администрации органов местного самоуправления указанных территорий распределят наделы в соответствии с установленной компетенцией и согласно установленной очередности. 

Отметим, по состоянию на 1 сентября, в текущем году в регионе предоставлено 1317 земельных участков, из них - 1044 многодетным семьям.

Кстати, МУГИСО готовит ещё около 770 земельных наделов к последующей передаче льготникам: разместило госзаказы на выполнение аналогичных видов работ (разработка проектов планировок территории, межевание, кадастровый учёт). Земли будут сформированы на территории Невьянска, Белоярского, Режа, Артемовского, Богдановича и Ревды.

Напомним, участки для индивидуального жилищного строительства передаются в собственность льготных категорий граждан бесплатно однократно по всей территории Свердловской области. За период действия указа Президента Российской Федерации (2012 – 2016 годы) на территории Свердловской области многодетным семьям предоставлено 9 544 земельных участков, из них многодетным – 6 692.

Предоставление земельных участков проводится в рамках исполнения "майских указов" Президента, а также соответствующих поручений губернатора Свердловской области продолжает реализацию масштабной кампании по выделению земель гражданам льготных категорий.

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