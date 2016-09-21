Свердловские аграрии убрали с полей 50% урожая картофеля

В Свердловской области на 50% убран урожай картофеля. На зимнее хранение отправлено 114 тыс. тонн культуры, об этом сообщает департамент информполитики главы региона со ссылкой на министра АПК и продовольствия Свердловской области Михаила Копытова.

Уборка урожая в Свердловской области идёт в плановом режиме, темпы сбора выше прошлогодних, но сырая погода не позволяет вести полевые работы каждый день в полную силу.

— По-хорошему нам нужно семь-десять солнечных дней, чтобы полностью закончить уборку урожая. Надеемся на хорошую погоду, – отметил министр.

В 2016 году посевная площадь в Свердловской области составила порядка 800 тыс. гектаров. Уже убрано более 90% зерновых культур.

Отметим, в ближайшие выходные на Среднем Урале ожидается сухая погода, а воздух днём прогреется до +18 градусов.