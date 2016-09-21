Предмет "Астрономия" вернётся в обязательную школьную программу

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21 час назад
Наина Ельцина вручила студентам и аспирантам УрФУ именные стипендии и предложила создать клуб
В Екатеринбурге Наина Ельцина наградила 90 студентов и аспирантов УрФУ стипендией первого Президента России, сообщила «ОГ» специалист по связям с общественностью Ельцин-Центра Елена Волкова.
21 час назад
Уральские учёные запатентовали препарат от лихорадки Западного Нила
Химики из УрФУ вместе со специалистами Уральского центра биофармацевтических технологий разработали и запантентовали формулу препарата, способного вылечить смертельно опасную болезнь — лихорадку Западного Нила.
21 час назад
В Екатеринбурге каждый может бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию
Центр бесплатного тестирования открылся вчера, 20 сентября, и будет работать по 2 октября.
21 час назад
Польза и вред сахарозаменителей
Среди людей, которые следят за своим весом и ведут здоровый образ жизни, всё большей популярностью пользуются сегодня сахарозаменители и подсластители. Считается, что излишняя увлечённость сахаром ведёт к ожирению, а без него многие привычные блюда и напитки теряют свою вкусовую привлекательность, становятся пресными. Низкокалорийные заменители помогают значительно сократить употребление сахара или вообще избавиться от него. Однако не все знают, что модные вещества могут и навредить.
22 часа назад
Как не подорвать здоровье, занимаясь штангой?
Один из самых известных российских тяжелоатлетов — штангист Дмитрий Клоков. В возрасте восьми лет его отец Вячеслав Клоков — тоже спортсмен — отдал сына в зал штанги. Позднее Клоковы установили своеобразный рекорд — стали единственными в мире отцом и сыном, оба из которых являются чемпионами мира по тяжёлой атлетике. Сейчас Клоков-младший ещё и медийное лицо. Он снимается в телешоу, ведёт популярный канал на Ютубе и проводит семинары по тяжёлой атлетике в разных странах. Дмитрий рассказал «ОГ», как ему удаётся заниматься профессиональным спортом и не подорвать здоровье.
22 часа назад
Если нет сердца
Сегодня технологии позволяют проводить уже большое количество операций по пересадке органов. Не хватает доноров.
22 часа назад
Десять тысяч шагов нужно проходить каждый день
На несколько дней Средний Урал стал центром мировой кардиологии. Несколько тысяч кардиологов и врачей смежных специальностей из России и 25 стран собрались вчера в Международном выставочном центре ЭКСПО — в Екатеринбурге стартовал Российский национальный конгресс кардиологов.
20 сентября 2016
Кардиологи прошли маршем "К здоровому сердцу"
Накануне торжественного открытия Российского национального конгресса кардиологов в Екатеринбурге состоялось шествие "Марш к здоровому сердцу" - участники провели зарядку и выпустили в небо воздушные шары в виде сердец в центре города.
20 сентября 2016
Свердловчане впервые получили орден «Родительская слава»
В 2009 году был подписан указ Президента РФ (тогда им был Дмитрий Медведев) о награждении орденом «Родительская слава» многодетных родителей из Лесного Фёдора Ершова и Ирины Савенок.
19 сентября 2016
Кто распространил фальшивый номер «Областной газеты»?
Как раз накануне страстной, в смысле, предвыборной субботы 17 сентября в почтовых ящиках многих екатеринбуржцев появился двойник «Областной газеты».