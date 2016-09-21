Предмет "Астрономия" вернётся в обязательную школьную программу

Уроки астрономии вернутся в число обязательных школьных предметов. Об этом на на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявила Министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

"Возврат астрономии будет точно, я считаю, что это необходимо", - ответила Ольга Васильева на вопрос о предмете.

Напомним, астрономия исчезла из базисного плана школьной программы в 1991 году.

Ранее о необходимости возвращения предмета писала "ОГ". В феврале 2016 года Министерство образования и науки РФ, которое тогда возглавлял Дмитрий Ливанов, в ответ на инициативу комитета Госдумы о введении астрономии заявило, что эта дисциплина изучается в школах в рамках других предметов и может быть введена в качестве дополнительного предмета.