МИД РФ заявил о непричастности российских и сирийских военных к обстрелу колонны в Алеппо

Находящийся на очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ещё раз отметил, что ни Россия, ни Сирия не имеют отношение к уничтожению гуманитарного конвоя "Красного креста" в сирийском Алеппо. Таким образом глава внешнеполитического ведомства отверг обвинения представителей некоторых государств в том, что огонь вёлся с воздуха.

По словам Сергея Лаврова, сирийские самолёты не могли нанести удар по колонне - они просто не летают в тёмное время суток. Кроме того, министр подчеркнул, что атака произошла в момент, когда гуманитарный груз уже разгружался в восточной части Алеппо.

Как отмечает "Россия 24", выход Дамаска из режима прекращения боевых действий и расстрел колонны "Красного креста" стали ключевыми темами первого дня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, гуманитарная колонна в Алеппо была уничтожена вечером в понедельник, 19 сентября. По данным "Красного креста", в результате были частично или полностью уничтожены 18 из 31 машин. Несмотря на предоставленные российским оборонным ведомством записи движения колонны, сделанные с беспилотного летательного аппарата, американская сторона продолжает обвинять российские ВКС.

Расстрел конвоя произошёл на следующий день после того, как самолёты коалиции, возглавляемой США, нанесли удар по позициям правительственных войск Сирийской Арабской Республики в районе Дэйр-эз-Зор. Тогда в результате налёта погибли более 60 сирийских военных и ещё более 100 получили ранения. Налётом союзников попытались воспользоваться боевики, однако их наступление было остановлено.

Оба инцидента ставят под сомнение дальнейшее сотрудничество России и США в вопросе мирного урегулирования внутрисирийского вооружённого конфликта, продолжающегося больше пяти лет. Чтобы согласовать взаимодействие в Сирии и отмежевать отряды террористов от вооружённой оппозиции, готовой к конструктивному диалогу и политическому решению вопросов, главы внешнеполитических ведомств вели переговоры последние полгода. Итогом стал пакет соглашений о совместных действиях, подписанный в Женеве 9 сентября. С понедельника, 12 сентября, в Сирии выл объявлен режим прекращения боевых действий, однако в течение последующей недели боевики нарушили его более 400 раз. В итоге Дамаск заявил, что не желает придерживаться РПБД в одностороннем порядке.