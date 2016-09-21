В Екатеринбурге пройдёт Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант"

4 октября. 11:00. В Свердловской областной межнациональной библиотеке (г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28) состоится Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант".

Акция проходит в России впервые. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 4 ноября 2016 года.