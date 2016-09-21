Свердловский облсуд отказался арестовывать 19-летнего участника беспорядков в Цыганском посёлке

Апелляционная жалоба адвокатов потерпевшей стороны по делу о беспорядках в Цыганском посёлке была рассмотрена в среду, 21 сентября. В результате было принято решение оставить Расима Григорьева на свободе. Ранее Ленинский суд Екатеринбурга также отказался заключать его под стражу по ходатайству следственных органов.

- Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката потерпевшей стороны по делу о беспорядках в цыганском поселке, - сообщили в пресс-службе суда. - Постановлением Ленинского районного суда в отношении Григорьева Расима отказано в удовлетворении ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

Напомним, 3 сентября агрессивно настроенная группа молодых людей приехала на 7 автомобилях к дому по улице Депутатской в Екатеринбурге для того, чтобы силовыми методами решить конфликт с хозяином жилища Олегом Шишовым. В результате начавшейся стрельбы двое из приехавших получили ранения и скончались. Владелец жилья, изначально подозревавшийся в убийстве двух человек, был отпущен под подписку о невыезде. Под подпиской о невыезде остаются и двое других представителей потерпевшей стороны - братья Алексей и Александр Дутовы. Позже следователи нашли в действиях стрелявших признаки превышения пределов необходимой самообороны.

Трое из числа приехавших на "разборки" сейчас арестованы по статье 212 УК РФ - "Организация и участие в массовых беспорядках". Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, - до 15 лет лишения свободы.