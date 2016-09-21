В Екатеринбурге пройдёт концерт марийских фольклорных коллективов

22 сентября в 18:00 в концертном зале Маклецкого Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского (улица Первомайская, 22) состоится концерт фольклорно-этнографических национальных марийских коллективов и исполнителей Свердловской области "Марий сем". Вниманию гостей предстанет богатая музыкальная традиция народа мари во всем ее многообразии. На сцену выйдут народные коллективы "Чолга шудыр", "Муро памаш", "Удыр сий", "Пеледыш" и ансамбль "Марий сем" из Артинского городского округа; ансамбль "Ыжара", национальный марийский коллектив "Урал сем", марийский песенно-хореографический ансамбль "Сарсаде" и коллектив любительского художественного творчества ансамбль песни и танца "Эрвий" из Красноуфимского городского округа и екатеринбургский фольклорно-хореографический ансамбль "Яндар памаш".

Марий сем – марийская мелодия, завораживающая музыка талантливого народа, сумевшего сохранить до наших дней уникальность и самобытность своей культуры. Отметим, что этнографическая группа уральских марийцев, проживающих на территории Свердловской области – одна из крупнейших территориальных групп восточных марийцев, сформировавшихся за пределами своей исконной этнической территории. В новой природной и этнокультурной среде культура уральских марийцев обрела свой неповторимый облик.