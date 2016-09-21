Жительница Верхотурья вырастила килограммовый помидор на корочках хлеба

Жительница Верхотурья Полина Маркелова в стеклянной теплице вырастила помидор весом 990 граммов. Об этом она рассказала "ОГ".

Фото: газета "Новая жизнь"

— Землю в теплице я удобряла, как и обычно, размоченными в воде корочками хлеба. Ветка, на которой вырос килограммовый помидор, сама по себе была толстая, поэтому не сломалась, до этого я сняла с неё ещё 5 помидоров, а этот решила оставить дозревать, — сообщила Полина Маркелова.