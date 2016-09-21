Систему водоснабжения Каменска-Уральского модернизирует китайская компания

21 сентября 2016, 16:31

Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер встретился с представителем китайской компании Wolong Electric Group (Вулунг Электрик Груп) господином Ченем Цзе. Одна из крупнейших энергетических корпораций проявила интерес к проекту модернизации системы водоснабжения Каменска-Уральского в качестве инвестора и генерального подрядчика, сообщает пресс-секретарь председателя правительства региона Елена Воронова.

Водоснабжение Каменска-Уральского производится от Сысертского водозабора. Водовод протяженностью 55 км проходит по территории четырёх муниципальных образований: Каменска-Уральского, Каменского района, Белоярского и Сысерти. Трасса, которая была проложена 30 лет назад, не отвечает современным требованиям безопасности и качества. По предварительным оценкам, строительство нового объекта может стоить порядка 3 млрд. рублей.

Во встрече также приняли участие министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, министр международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев, управляющий Южным управленческим округом Михаил Астахов, глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков, генеральный директор компании "НекоПайп", представитель корпорации "Вулунг Электроник групп" в Уральском регионе Сергей Литвинов.

Областной премьер подчеркнул, что проект модернизации системы водоснабжения Каменска-Уральского может стать только первым шагом большой совместной работы с компанией Вулунг Электрик. Правительство области готово предоставить список предприятий Свердловской области, которые могли бы быть модернизированы и стать базой для такого производства на новом, самом современном уровне.

— Компания Вулунг Электрик основана в 1984 году. И сегодня она превратилась в большой холдинг, в который входит 30 предприятий в Китае, а также 12 в Европе: Австрии, Великобритании, Германии, Сербии, Польше и Италии. Холдинг имеет четыре научно-исследовательских центра двигателей и контроллеров и производит продукцию от трансформаторов тока до электроподстанций, – рассказал господин Чень Цзе.

Генеральный директор отделения проектов корпорации Вулунг Электроник Груп предложил премьеру подписать меморандум о сотрудничестве между Свердловской областью и компанией Вулунг. Китайские партнеры заинтересованы в быстрой и успешной реализации проекта в Каменске-Уральском. И по его итогам можно будет рассматривать дальнейшие варианты сотрудничества. Идея Дениса Паслера о покупке предприятия в регионе для создания производства показалась господину Ченю интересной.

— Для Свердловской области сотрудничество с Китайской народной республикой является одним из приоритетных направлений. Губернатор Евгений Куйвашев в этом году подписал соглашение о сотрудничестве с провинцией Хэйлунцзян. На российско-китайском ЭКСПО летом 2016 года мы отметили 25 лет сотрудничества с городом Харбин. Главное, что независимо от внешних экономических факторов, товарооборот между Свердловской областью и Китаем растёт. И, конечно, мы заинтересованы в приходе в регион такой мощной компании, как Вулунг Электрик, – заключил Паслер.

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