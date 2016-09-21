Нижнетагильский Завод железобетонных изделий признан банкротом

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом нижнетагильское ООО "Завод железобетонных изделий". Материалы размещены на сайте суда.

Установлено, что сумма требований двадцати кредиторов к предприятию составляет почти 42 млн. рублей.

Временный управляющий сделал вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника. В настоящее время на предприятии открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.