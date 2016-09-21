В Екатеринбурге допрашиваются свидетели по делу о поборах в военной полиции ЦВО

21 сентября 2016, 16:43

В Екатеринбурге продолжился судебный процесс над начальником военной полиции Центрального военного округа Геннадием Ящуком. Очередное заседание по его делу состоялось в среду, 21 сентября. Вместе с полковником Ящуком на скамье подсудимых его заместитель - майор Кирилл Кожевин. В настоящее время суд ведёт допрос свидетелей.

Ведёт процесс судья Александр Шестаков. Следующее слушание по делу назначено на 28 сентября. 

Оба офицера обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Полковник Ящук подозревается в организации системы поборов с подчинённых ему комендантов.

По имеющейся на данный момент информации, сотрудникам военных комендатур начислялись премии, которые военнослужащие частично должны были отдавать начальнику военной полиции округа. Майор Кожевин подозревается в соучастии в данном преступлении. Следователи считают, что он помогал начальнику организовывать данную схему. По неофициальной информации, потерпевшими по делу проходят сотни военнослужащих, а созданная схема позволила начальнику полиции "заработать" десятки миллионов рублей. Сам полковник Ящук с началом следствия был отстранён от должности начальника ВП ЦВО, майор Кожевин продолжает исполнять служебные обязанности.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Общество

34 минуты назад

Электромонтёр из Екатеринбурга Александр Продовиков награждён орденом Почёта
Президент России Владимир Путин по ходатайству губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 20 сентября подписал соответствующий указ №481.

час назад

Важней всего погода в доме
Какая система отопления в загородном жилище наиболее эффективна?

час назад

Уралец хранит овощи в старой конюшне
Чтобы сохранить клубни и корнеплоды, строят овощную яму.

час назад

В Верхотурье вырос помидор весом 990 граммов
В Уральском государственном аграрном университете утверждают, что для Свердловской области это – рекорд.

час назад

Что случилось с фикусом Бенджамина?
В редакцию «ОГ» обратилась читательница Людмила Павлова. Её беспокоит, что домашнее растение – фикус Бенджамина – начало сбрасывать листья, зелень его стала бледной.

час назад

Комнатные цветы «уходят на покой»
Многие растения осенью требуют меньшего полива, чем летом, и не нуждаются в подкормке.

час назад

Садоводы Верхней Пышмы могут получить субсидии из местного бюджета
Пока в одних муниципалитетах полностью уповают на помощь из областного и федерального бюджетов, в других городские власти сами поддерживают активных местных жителей субсидиями из городского бюджета.

2 часа назад  Реклама

В области снизился уровень безработицы
По информации Свердловскстата, во втором квартале текущего года в области снизился уровень безработицы: если в первом квартале он соответствовал 6,8%, то теперь – 5,9%.

20 сентября 2016

Наина Ельцина вручила студентам и аспирантам УрФУ именные стипендии и предложила создать клуб
В Екатеринбурге Наина Ельцина наградила 90 студентов и аспирантов УрФУ стипендией первого Президента России, сообщила «ОГ» специалист по связям с общественностью Ельцин-Центра Елена Волкова.

20 сентября 2016

Уральские учёные запатентовали препарат от лихорадки Западного Нила
Химики из УрФУ вместе со специалистами Уральского центра биофармацевтических технологий разработали и запантентовали формулу препарата, способного вылечить смертельно опасную болезнь — лихорадку Западного Нила.

Последние новости
Что было раньше