В Екатеринбурге допрашиваются свидетели по делу о поборах в военной полиции ЦВО

В Екатеринбурге продолжился судебный процесс над начальником военной полиции Центрального военного округа Геннадием Ящуком. Очередное заседание по его делу состоялось в среду, 21 сентября. Вместе с полковником Ящуком на скамье подсудимых его заместитель - майор Кирилл Кожевин. В настоящее время суд ведёт допрос свидетелей.

Ведёт процесс судья Александр Шестаков. Следующее слушание по делу назначено на 28 сентября.

Оба офицера обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Полковник Ящук подозревается в организации системы поборов с подчинённых ему комендантов.

По имеющейся на данный момент информации, сотрудникам военных комендатур начислялись премии, которые военнослужащие частично должны были отдавать начальнику военной полиции округа. Майор Кожевин подозревается в соучастии в данном преступлении. Следователи считают, что он помогал начальнику организовывать данную схему. По неофициальной информации, потерпевшими по делу проходят сотни военнослужащих, а созданная схема позволила начальнику полиции "заработать" десятки миллионов рублей. Сам полковник Ящук с началом следствия был отстранён от должности начальника ВП ЦВО, майор Кожевин продолжает исполнять служебные обязанности.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности.