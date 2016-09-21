Официальный представитель СКР Владимир Маркин подал рапорт об отставке

21 сентября 2016, 17:13

Владимир Маркин, в течение последних девяти лет отвечавший за связи с общественностью и СМИ, решил оставить свой пост. Об этом он сам сообщил в среду, 21 сентября, журналистам ведущих федеральных изданий.

- Теперь могу официально сказать, что я принял решение завершить работу в Следственном комитете, и подал рапорт об отставке по собственному желанию, - приводит слова Владимира Маркина "Интерфакс". - Я проработал в Следственном комитете с первого дня его образования, более девяти лет. Я считаю, что я вместе с командой выстроил информационную политику, наладил системную работу в этой сфере, посчитал, что моя миссия выполнена и решил попробовать себя на новом поприще.

Отметим, информация об уходе Маркина из СКР впервые была озвучена на прошлой неделе, но официально она не подтверждалась. Сейчас, как пояснил сам высокопоставленый сотрудник СКР, можно говорить о том, что несмотря на утечку, его уход не связан  ни с отрицательными мотивами, ни с предельным возрастом. 

"Интерфакс" также сообщил со ссылкой на свои источники, что в ближайшее время Владимир Маркин может занять пост заместителя директора "Русгидро" по связям с общественностью и СМИ.

Фото: Следственный комитет России

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