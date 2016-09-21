МУГИСО объявило о продаже особняка на улице Вайнера в Екатеринбурге

Министерство госимущества Свердловской области объявило аукцион на право заключения договора купли-продажи особняка в центре Екатеринбурга (ул. Вайнера, 64). Начальная стоимость объекта культурного наследия регионального значения "Памятник деревянного зодчества в стиле модерн" оценивается в 10 млн 839 тыс. рублей (с учётом НДС).

Особняк, построенный в 1917 году, находится в стадии разрушения из-за ненадлежащей эксплуатации (литеры Б, Б1, Б2): сохранность строения – всего 7%. Дом расположен на участке 5,5 соток.

ГУП СО "Распорядительная дирекция МУГИСО" принимает заявки на участие в аукционе с 21 сентября 2016 года по 21 октября 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 8. Аукцион состоится там же 25 октября в 10:00.