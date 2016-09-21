МУГИСО объявило о продаже особняка на улице Вайнера в Екатеринбурге

21 сентября 2016, 17:22

Министерство госимущества Свердловской области объявило аукцион на право заключения договора купли-продажи особняка в центре Екатеринбурга (ул. Вайнера, 64). Начальная стоимость объекта культурного наследия регионального значения "Памятник деревянного зодчества в стиле модерн" оценивается в 10 млн 839 тыс. рублей (с учётом НДС).

Особняк, построенный в 1917 году, находится в стадии разрушения из-за ненадлежащей эксплуатации (литеры Б, Б1, Б2): сохранность строения – всего 7%. Дом расположен на участке 5,5 соток. 

ГУП СО "Распорядительная дирекция МУГИСО" принимает заявки на участие в аукционе с 21 сентября 2016 года по 21 октября 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 8. Аукцион состоится там же 25 октября в 10:00. 

Деревянный особняк по адресу Вайнера 64 был частью усадьбы слободского купца второй гильдии Сергея Фофанова. 

Почти утраченный ныне деревянный особняк располагается в глубине участка, принадлежавшего купе­ческому семейству Фофановых. Дом состоял из двух частей раз­ной высоты. Основной одноэтажный объём, крытый высокой двух­скатной кровлей со шпилем, образовывал выступ по отношению к правой части. 

Так выглядит деревянный особняк сегодня. 

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