Заслуженный художник России Виталий Волович представит свою книгу "Корабль дураков"
21 сентября 2016, 17:22
22 сентября. 12:00. В ТАСС (пр. Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвященная выходу в свет книги Виталия Воловича "Корабль дураков" в жанре сатирической комедии.
К общению с журналистами приглашены заслуженный художник России, автор книги Виталий Волович, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и директор издательского дома "Автограф" Светлана Вараксина. Вход на мероприятие представителей СМИ - по предварительной аккредитации при наличии паспорта и/или редакционного удостоверения.
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