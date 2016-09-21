Заслуженный художник России Виталий Волович представит свою книгу "Корабль дураков"

21 сентября 2016, 17:22

22 сентября. 12:00.  В ТАСС (пр. Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвященная выходу в свет книги Виталия Воловича "Корабль дураков" в жанре сатирической комедии.

К общению с журналистами приглашены заслуженный художник России, автор книги Виталий Волович, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и директор издательского дома "Автограф" Светлана Вараксина. Вход на мероприятие представителей СМИ - по предварительной аккредитации при наличии паспорта и/или редакционного удостоверения.

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