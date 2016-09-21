Россия установила исторический максимум суточной добычи нефти

В сентябре Россия достигла очередного исторического максимума суточной добычи нефти в 11,085 млн баррелей. Об этом сообщил заместитель главы Министерства энергетики РФ Кирилл Молодцов на VII Тюменском нефтегазовом форуме, пишет "Интерфакс".

"Россия в сентябре достигла исторического максимума - в сутки мы стали добывать больше 11 млн. баррелей, по состоянию на вчера, объём добычи составил 11,085 баррелей. Сейчас наблюдается тенденция сокращения диспропорции спроса и предложения на нефтяном рынке. Цена будет себя вести и соответственно: спрос будет удовлетворяться за счёт растущего предложения, и второе - люди, которые работают в отрасли, должны будут этот спрос обеспечить", - прокомментировал ситуацию на форуме Кирилл Молодцов.