Суд разрешил Вадиму Самойлову исполнять песни "Агаты Кристи"

21 сентября 2016, 17:38

На состоявшемся в среду, 21 сентября, заседании Савёловского суда Москвы было принято решение полностью отказать Глебу Самойлову в удовлетворении исковых требований к его брату Вадиму. Таким образом суд признал, что Вадим Самойлов исполняет песни группы "Агата Кристи" без разрешения младшего брата законно, не нарушает авторских прав.

- На заседании суда было принято решение полностью отказать истцу в удовлетворении исковых требований, - сообщили корреспонденту "ОГ" в пресс-службе суда.

Напомним, решить вопрос авторского права на произведения, написанные в старом составе легендарной рок-группы, созданной братьями Самойловыми на Среднем Урале, удалось только с третьего раза - первые два заседания были по разным причинам отложены. Тем не менее, сегодня судья Олеся Королёва поставила точку в процессе. 

Как сообщалось ранее, истец - Глеб Самойлов, посчитал, что его брат Вадим Самойлов нарушает авторские права на песни и музыкальные композиции, написанные совместно с ним. По мнению Глеба, после распада рок-группы в 2010 году между братьями Самойловыми была заключена негласная договорённость, что они не будут по отдельности исполнять песни, написанные в период существования "Агаты Кристи". Точно такая же договорённость существовала и в отношении самого названия "Агата Кристи", его также нельзя было использовать. Как заявлял Самойлов-младший, его брат нарушил данную договорённость и продолжает зарабатывать деньги "ностальгическими" турне уже несуществующей группы.

Фото: ВКонтакте

Отметим, рок-группа "Агата Кристи" была основана Вадимом Самойловым в Свердловске в 1988 году. Братья Самойловы и клавишник Александр Козлов являются авторами практически всех известных песен музыкального коллектива. После окончательного распада "Агаты Кристи" Глеб Самойлов создал группу "Глеб Самойлоff & The Matrixx" (ныне - "The Matrixx"). Вадим Самойлов после разрыва с братом, кроме выступлений на сцене, активно занимается продюсированием и общественно-политической деятельностью.

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