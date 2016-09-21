"Урал" вышел в 1/8 финала Кубка России

Футбольный клуб "Урал" в рамках 1/16 финала Кубка России одержал уверенную победу над "Челябинском" со счетом 3:0.

Встреча, которая состоялась в Челябинске, проходила под диктовку подопечных Вадима Скрипченко. Уже на 15-ой минуте Георгий Чантурия открыл счет. Под занавес тайма Мохамет Конате удвоил преимущество "шмелей". А в самом начале второго тайма Георгий Чантурия с пенальти установил окончательный счет встречи.

Таким образом, "Урал" оформил выход в 1/8 финала Кубка России. Следующим соперником "шмелей" станет победитель пары "Амкар" - "Волга" (Ульяновск).