Прямая трансляция с церемонии открытия Уральского кинофестиваля

Прямо сейчас начинается Первый Уральский открытый фестиваль российского кино! "ОГ" ведёт репортаж с красной дорожки и открытия фестиваля.

18.30 По красной дорожке прошли многие любимые актёры уральской сцены: народная артистка РСФСР, актриса тюза Любовь Ворожцова, народная артистка, актриса Музкомедии Галина Петрова.

Но, конечно, самыми ожидаемыми гостями стали почётные гости фестиваля.

18.40 Первым по красной дорожке прошёл Владимир Меньшов - народный артист РСФСР, режиссёр, актёр, обладатель премии Оскар. Владимир Меньшов также председатель жюри Уральского открытого фестиваля российского кино.

На красной дорожке - Владимир Меньшов

Владимира Меньшова приветствует министр культуры Свердловской области Павел Креков

18.50 Появляется Сергей Соловьёв - народный артист РФ, режиссёр, сценарист, автор фильмов "Асса", "Анна Каренина", "Сто дней после детства". Кстати, Сергей Соловьёв на фестивале представит программу фильмов Эльдара Рязанова, а также свою новую работу "Ке-ды".

Сергей Соловьёв и Павел Креков

19.00 К сожалению, на ковровой дорожке мы не увидели Сергея Безрукова, Инну Чурикову и Глеба Панфилова. Видимо, они прибудут уже на торжественную церемонию.

19.15 В фойе кинотеатра "Космос" очень много именитых гостей - композитор Александр Пантыкин, режиссёр Алексей Федорченко, документалист Марина Чувайлова, директор фестиваля Владимир Макеранец.

В ожидании приглашения в зал зрители фотографируются, общаются.

Атмосфера - праздничная. Всё время раздаются щелчки камер - соцсети заполняются снимками

19.20 Зрителей пригласили в зал.

Зал довольно быстро заполняется. Зрители в предвкушении праздника кино и, конечно, показа нового фильма "После тебя" - мы увидим его сразу после открытия.

19.40 Свои места в зрительных местах уже заняли Владимир Меньшов и Сергей Соловьев. Их встретили в зале бурными овациями.

Найдёте Меньшова, Соловьёва и Федорченко?

19.45 Началось! Для начала зрителям напомнили, что Екатеринбург - город, где есть своя киностудия. В небольшом видеоролике зрителям рассказали о золотых годах нашей киностудии и о фильмах, которые прославили её на всю страну и мир. Кадры любимых фильмов зрители встречали овациями!

Ведущие отметили - удивительно, что в таком городе раньше не было фестиваля художественного кино. И вспомнили замечательные фестивали, которые уже есть в регионе.

19.50 А на сцене уже началось торжественное действо. Песню "Свердловский вальс" Евгения Родыгина исполнил Государственный академический русский народный хор.

19.56 Сергей Безруков, Глеб Панфилов, Инна Чурикова, Михаил Местецкий на ковровой дорожке не появились и сразу пришли в зрительный зал, где заняли свои места.

Сергея Безрукова спросили, как у него настроение. Он отметил, что всё хорошо и он очень рад присутствовать на открытии.

20.00 Гостей приветствует Владимир Власов, первый заместитель председателя правительства Свердловской области:

- Рад приветствовать всех участников. Нам очень приятно, что на уральский фестиваль приехало очень много участников. И не только именитых гостей, но и молодых талантов со всех уголков страны. Надеюсь, что он также привлечет много ценителей настоящего кино. Кроме того, будем верить, что фестиваль пройдет еще не один раз.

20.10 Итак, на сцене появляются призы фестиваля. Торжественно выносят статуэтки! Они будут вручены в следующих номинациях:

за лучшую режиссуру, за лучшую мужскую и женскую роль, за лучшую операторскую работу, приз зрительских симпатий, приз за лучший дебют и специальный приз жюри.

20.12 Следом зрителям представили фильмы конкурсной программы фестиваля. Напоминаем, за призы будут соревноваться 14 картин.

20.18 И вот на сцене - жюри фестиваля. Елена Стишова, Сергей Астахов, Елена Дюффорт, Алексей Федрченко и председатель жюри Владимир Меньшов.

20.20 Слово - Владимиру Меньшову:

- Исторический момент. Первый уральский фестиваль большого кино. Я был здесь в жюри на фестивале документального кино. И я хочу, чтобы и этот фестиваль прижился, был выдающимся.

Также Владимир Меньшов пошутил, что хотел бы, чтобы потом его вспоминали как первого председателя жюри этого фестиваля, а не оскароносца и автора знаменитых фильмов.

20.27 Для официального открытия Уральского фестиваля кино на сцену пригласили президента фестиваля Глеба Панфилова.

- Взволнован этим событием. Я причастен к городу, я здесь вырос, я свой. Вот я и сгодился. Уже прозвучала мысль, что кинофестивалей сейчас становится огромное количество - по некоторым подсчётам их даже больше, чем фильмов. Так вот, я думаю, на наших глазах складывается новая форма общения в сфере кино - для этого лучшая форма - это кинофестивали. И я рад, что это происходит именно в этом городе необычайной культуры, науки, искусства. Объявляю фестиваль открытым!

20.30 Пока объявлен технический перерыв, звезды раздают автографы. Вот со зрителями общается Инна Чурикова

Инна Чурикова (в центре) раздаёт автографы, фотографировалась с желающим

20.42 Пока перерыв, мы пообщались с Михаилом Местецким, сценаристом фильмов "Легенда 17", "Тряпичный союз".

- Открытие мне очень понравилось. По нему, кстати, всегда можно судить о масштабе и качестве фестиваля. Видно, что Уральский кинофестиваль - это очень амбициозный проект. Сейчас важно показывать зрителю российское кино, а это отличный шанс. Я уверен, что у него большое будущее. А еще мне очень нравится приезжать в Екатеринбург. Прекрасный город!